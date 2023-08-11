Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Turun Jadi Rp149,83 Triliun, Ini Biang Keroknya

Michelle Natalia , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |15:42 WIB
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Turun Jadi Rp149,83 Triliun, Ini Biang Keroknya
Penerimaan kepabeanan dan cukai turun. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai Rp149,83 triliun di Juli 2023.

Angka ini mencakup 49,4% dari target APBN 2023, namun turun 19,07% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

 BACA JUGA:

"Penerimaan kepabeanan dan cukai ini menurun dipengaruhi oleh turunnya bea keluar (BK) dan cukai," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Namun, penerimaan bea masuk (BM) masih menunjukkan kinerja positif meski cenderung melambat. BM tumbuh 3,82% didorong kenaikan tarif efektif menjadi 1,45% dan menguatnya kurs USD hingga 4,06% yoy meskipun terjadi penurunan basis impor, dimana kinerja impor terkontraksi sebesar 7,09% yoy.

 BACA JUGA:

"Penerimaan cukai turun 8,54% disebabkan penurunan produksi cukai hasil tembakau (CHT) utamanya dari golongan 1," ucap Sri.

Halaman:
1 2
