Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Turun Jadi Rp149,83 Triliun, Ini Biang Keroknya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai Rp149,83 triliun di Juli 2023.

Angka ini mencakup 49,4% dari target APBN 2023, namun turun 19,07% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Penerimaan kepabeanan dan cukai ini menurun dipengaruhi oleh turunnya bea keluar (BK) dan cukai," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Namun, penerimaan bea masuk (BM) masih menunjukkan kinerja positif meski cenderung melambat. BM tumbuh 3,82% didorong kenaikan tarif efektif menjadi 1,45% dan menguatnya kurs USD hingga 4,06% yoy meskipun terjadi penurunan basis impor, dimana kinerja impor terkontraksi sebesar 7,09% yoy.

"Penerimaan cukai turun 8,54% disebabkan penurunan produksi cukai hasil tembakau (CHT) utamanya dari golongan 1," ucap Sri.