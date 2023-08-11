Bukalapak PHK Karyawan 5% Bulan Ini

JAKARTA - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 5% dari jumlah karyawan saat ini.

Kendati tidak terdapat angka secara rinci, manajemen menyampaikan PHK akan berlangsung di bulan ini.

"Jumlah karyawan yang dilakukan PHK kurang dari 5% di periode pelaksanaan ini," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUKA Teddy Nuryanto Oetomo di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Adapun proses PHK dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua karyawan terdampak, terang Teddy, telah memperoleh kompensasi sesuai UU No 6 Tahun 2023.

Bukalapak tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis saat ini. Sehingga salah satunya dengan melakukan perubahan kebutuhan pekerja.