HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukalapak PHK Karyawan 5% Bulan Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:33 WIB
Bukalapak PHK Karyawan 5% Bulan Ini
PHK Karyawan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) segera melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 5% dari jumlah karyawan saat ini.

Kendati tidak terdapat angka secara rinci, manajemen menyampaikan PHK akan berlangsung di bulan ini.

"Jumlah karyawan yang dilakukan PHK kurang dari 5% di periode pelaksanaan ini," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUKA Teddy Nuryanto Oetomo di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Adapun proses PHK dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semua karyawan terdampak, terang Teddy, telah memperoleh kompensasi sesuai UU No 6 Tahun 2023.

Bukalapak tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja bisnis saat ini. Sehingga salah satunya dengan melakukan perubahan kebutuhan pekerja.

Halaman:
1 2
