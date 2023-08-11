Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tumbuh 5,17%, Sri Mulyani: Lampaui Ekspektasi!

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:01 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 5,17%, Sri Mulyani: Lampaui Ekspektasi!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Beri Penjelasan soal Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,17% pada kuartal II-2023 menunjukkan Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas ekspektasi pasar.

“Pertumbuhan ekonomi kita di 5,17 persen, ini di atas ekspektasi dari mayoritas para analis pasar yang memprediksi ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh tapi tidak setinggi 5,17 persen. Ini artinya cukup baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2023 dikutip Antara di Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Kinerja perekonomian Indonesia pada triwulan II ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 5,2 persen dan 10,62 persen.

Capaian tersebut, lanjut dia, tak terlepas dari dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, upaya pengendalian stabilitas harga serta program-program perlindungan sosial yang tetap dijaga kuat sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Dorongan terhadap daya beli masyarakat juga dilakukan melalui pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 yang pada akhirnya berkontribusi dalam mendongkrak kinerja konsumsi rumah tangga.

Halaman:
1 2
