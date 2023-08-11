Jokowi Bakal Pimpin 12 Pertemuan KTT ASEAN September 2023 di Jakarta

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin 12 pertemuan selama Konferensi Tingkat Tinggi Asia Tenggara (KTT ASEAN) pada 5-7 September di Jakarta.

"Presiden RI akan memimpin 12 pertemuan antara tanggal 5 sampai 7 September dan ini semua akan bertempat di Jakarta Convention Center," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Pertemuan-pertemuan tersebut, yaitu KTT ke-43 ASEAN dalam format plenary dan retreat, KTT ke-26 ASEAN-China, KTT ke-24 ASEAN-Republik Korea, KTT ke-26 ASEAN-Jepang, KTT ke-11 ASEAN-Amerika Serikat.

Presiden juga akan memimpin KTT ASEAN-Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Tiga, KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-3 ASEAN-Australia, KTT ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan KTT ke-18 Asia Timur (EAS).

"Presiden juga akan memimpin kegiatan yang bersifat non persidangan seperti opening ceremony 43th ASEAN Summits, opening dari Indo Pasifik Forum, gala dinner, sosial event yang akan berlangsung pada tanggal 7. Serta closing ceremony dan handding over kepada ketua yang berikutnya," kata Sidharto.