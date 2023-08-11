Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Vision-MNC Peduli Berikan Bantuan untuk Rumah Singgah Pasien IZI Jakarta

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:42 WIB
MNC Vision-MNC Peduli Berikan Bantuan untuk Rumah Singgah Pasien IZI Jakarta
MNC Vision-MNC Peduli Berikan Bantuan di Rumah Singgah Pasien. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan pemberian bantuan berupa kebutuhan sehari-hari di Rumah Singgah Pasien, Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) di Cempaka Bawah, Palmerah, Jakarta Barat.

Bantuan diserahkan langsung Director Of Marketing And Product Management MNC Vision Networks, Adita Widyansari.

"Alhamdulillah kami dari MNC Vision Network dan MNC peduli menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat, di mana kami berkunjung ke Rumah Singgah Pasien dari Inisiatif Zakat Indonesia di mana kami memberikan donasi berupa kebutuhan sehari-hari untuk pasien yang berada di Rumah Singgah ini yang tidak jauh dari rumah sakit terdekat," kata Adita usai menyerahkan bantuan donasi sosial, Jumat (11/8/2023).

Adita juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Singgah Pasien IZI karena telah memberikan sambutan yang hangat atas kedatangan tim dari MNC serta segenap kru dan panitia yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

"Acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya kami dari MNC yang bersemangat dalam acara ini, tetapi antusias dari penghuni di Rumah Singgah Pasien, Inisiatif Zakat Indonesia pun sangat tinggi dan membuat seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar," ucapnya.

