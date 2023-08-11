Tambang Blok Mandiodo Dihentikan Usai Eks Dirjen Minerba Jadi Tersangka

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghentikan aktivitas di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

"Ya stop dong," jelasnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif juga mengungkapkan bahwa tidak ada aktivitas di Blok Mandiodo sejalan dengan proses hukum yang berlangsung.

"Ya pasti lah (aktivitas dihentikan), kalau sudah ini kan enggak bisa ada kegiatan kalau ada masalah kan," ujarnya ketika ditemui secara terpisah.

Irwandy menuturkan pihaknya berharap adanya proses peradilan yang transparan dalam kasus Blok Mandiodo.

"Kita harapkan dengan adanya pengadilan yang transparan terbuka kalau memang tidak salah ya jangan disalahkan gitu ya kan," terangnya.

Apalagi menurutnya, potensi sumber daya Blok Mandiodo cukup besar sehingga menjadi sasaran banyak pihak.

"Kita lihat aja nnt proses di hukum ya. Bagus lah (potensi) ke sana semua kan ngambil iyakan,"tukasnya.