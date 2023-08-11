Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tambang Blok Mandiodo Dihentikan Usai Eks Dirjen Minerba Jadi Tersangka

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:22 WIB
Tambang Blok Mandiodo Dihentikan Usai Eks Dirjen Minerba Jadi Tersangka
Tambang di Blok Mandiodo Dihentikan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghentikan aktivitas di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

"Ya stop dong," jelasnya ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif juga mengungkapkan bahwa tidak ada aktivitas di Blok Mandiodo sejalan dengan proses hukum yang berlangsung.

"Ya pasti lah (aktivitas dihentikan), kalau sudah ini kan enggak bisa ada kegiatan kalau ada masalah kan," ujarnya ketika ditemui secara terpisah.

Irwandy menuturkan pihaknya berharap adanya proses peradilan yang transparan dalam kasus Blok Mandiodo.

"Kita harapkan dengan adanya pengadilan yang transparan terbuka kalau memang tidak salah ya jangan disalahkan gitu ya kan," terangnya.

Apalagi menurutnya, potensi sumber daya Blok Mandiodo cukup besar sehingga menjadi sasaran banyak pihak.

"Kita lihat aja nnt proses di hukum ya. Bagus lah (potensi) ke sana semua kan ngambil iyakan,"tukasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement