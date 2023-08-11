Dapat Bantuan dari MNC Vision-MNC Peduli, Rumah Singgah Pasien IZI: Sangat Berarti dan Bermanfaat

JAKARTA - Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) mendapat bantuan dari PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli. IZI pun menyampaikan terimakasih atas bantuan berupa kebutuhan sehari-hari mulai dari obat-obatan, susu, hingga sembako.

Manager Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia Suwarni mengatakan, bantuan yang diberikan MNC Vision dan MNC Peduli sangat bermanfaat dan sangat berarti untuk pasien yang saat ini sedang dirawat.

"Alhamdulillah terima kasih kepada MNC Vision Network dan MNC Peduli atas pemberian yang diberikan untuk para penghuni Rumah Singgah Pasien Inisiatif Zakat Indonesia, Insya Allah bantuan yang diberikan sangat berarti dan sangat bermanfaat bagi mereka," kata Suwarni di Cempaka Bawah, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (11/8/2023).

Menurutnya, bantuan yang diberikan oleh MNC Vision dan MNC Peduli merupakan hal-lah yang memang sangat dibutuhkan dalam rangka penyembuhan pasien.

"Insya Allah sudah sesuai dengan kebutuhan harian para penghuni Rumah Singgah," tuturnya.