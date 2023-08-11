Bos X Linda Yaccarino Ungkap Alasan Elon Musk Hapus Nama Twitter

JAKARTA - CEO X Linda Yaccarino menjelaskan alasan keputusan perusahaan menghilangkan branding Twitter. Keputusan tersebut mencerminkan visi Elon Musk untuk aplikasi tersebut.

“Elon telah berbicara tentang X, aplikasi segalanya, untuk waktu yang sangat lama,” ujar Yaccarino, dilansir dari CNBC, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

“Bahkan ketika kami mengumumkan bahwa saya bergabung dengan perusahaan, saya bergabung dengan perusahaan untuk bermitra dengan Elon untuk mengubah Twitter menjadi X, aplikasi segalanya," sambungnnya.

Yaccarino yang memulai pekerjaannya pada bulan Juni, mengatakan Musk telah bekerja keras sejak membeli Twitter akhir tahun lalu.

“Pikirkan tentang apa yang terjadi sejak akuisisi,” katanya.

BACA JUGA: Apple Tolak Pergantian Nama Twitter Jadi X di AppStore

“Pengalaman dan evolusi menjadi video dan artikel berdurasi panjang, berlangganan ke kreator favorit Anda, yang kini mendapatkan penghasilan nyata di platform. Anda melihat video, dan segera Anda akan dapat melakukan panggilan obrolan video tanpa harus memberikan nomor telepon Anda kepada siapa pun di peron,” ujarnya.

Yaccarino juga menyoroti rencana perusahaan untuk mengaktifkan pembayaran antara pengguna dan teman serta pencipta.

“Perubahan citra benar-benar mewakili pembebasan dari Twitter,” katanya.

Pembebasan yang memungkinkan kita untuk berkembang melewati pola pikir dan pemikiran warisan. Dan untuk membayangkan kembali bagaimana setiap orang, bagaimana setiap orang di Spaces yang mendengarkan, semua orang yang menonton di seluruh dunia. Ini akan mengubah cara kita berkumpul, cara kita menghibur, cara kita bertransaksi semua dalam satu platform.

Yaccarino memiliki ‘otonomi’ di bawah Musk

Yaccarino mengatakan dia memiliki “otonomi” di bawah Musk, menambahkan bahwa pengiklan harus merasa nyaman untuk kembali ke platform tersebut.

“Peran saya dan Elon sangat jelas,” katanya.

Yaccarino menunjuk ke pos, mengumumkan perekrutannya, di mana Musk menggarisbawahi kontrolnya yang berkelanjutan atas desain produk dan teknologi baru.

"Elon sedang berupaya mempercepat perubahan citra dan mengerjakan masa depan. Dan saya bertanggung jawab untuk sisanya. Menjalankan perusahaan, mulai dari kemitraan hingga legal hingga penjualan hingga keuangan,” ujarnya.