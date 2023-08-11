Pembangunan Flyover Sekip Ujung Palembang Ditargetkan Rampung Februari 2024

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Flyover Sekip Ujung di Kota Palembang.

Pembangunan flyover sepanjang 660 meter (m) tersebut dapat selesai pada Februari 2024 lebih cepat dari target kontrak pada April 2024.

"Rencana Soft Launching awal Februari 2024. PT. Waskita Karya harus bisa," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8/2023).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan flyover ini jadi kunci untuk mengurai kemacetan. Dengan lalu lintas yang semakin lancar, diharapkan akan mempernudah pergerakan orang dan barang, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pembangunan infrastruktur jembatan, flyover dan underpass akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas. Di samping itu akan memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian," sambungnya.

Flyover Sekip Ujung dibangun sejak Juni 2022 untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di ruas Jalan Basuki Rahmad-Jalan R. Sukamto dan ruas Jalan Amphibi-Jalan Angkatan 66, Kota Palembang, Sumatera Selatan.