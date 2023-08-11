Advertisement
SMART MONEY

10 Jenis Tabungan BCA yang Wajib Kamu Tahu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |09:10 WIB
10 Jenis Tabungan BCA yang Wajib Kamu Tahu
10 Jenis Tabungan BCA yang Wajib Kamu Tahu(Foto:Okezone)
JAKARTA - Ini 10 jenis tabungan BCA yang wajib kamu tahu menarik untuk diulas. Sebagai informasi, BCA menyediakan produk-produk simpanan yang sesuai kebutuhan menabung.

Selayaknya bank pada umumnya, bank satu ini memiliki banyak jenis tabungan yang dapat dipilih calon nasabah. Tentunya setiap jenis tabungan yang ada memiliki kelebihan masing-masing.

Berikut 10 jenis tabungan BCA yang wajib kamu tahu dilansir dari berbagai sumber:

1. Tabungan BCA Tahapan

Jenis tabungan BCA Tahapan atau Tabungan Hari Depan termasuk produk simpanan dengan karakteristik berbentuk rekening tabungan dengan mata uang rupiah. Jenis tabungan ini dilengkapi dengan kartu Paspor BCA, yang berfungsi sebagai kartu ATM, kartu debit, dan tunai.

2. Tabungan BCA Tahapan Xpresi

Tabungan BCA Tahapan Xpresi adalah jenis tabungan yang ditujukan untuk nasabah muda. Tabungan ini diminati banyak orang sebab pilihan desain kartu yang mencapai lebih dari 50. Sama halnya dengan jenis tabungan Tahapan, Tahapan Xpresi dilengkapi dengan berbagai fitur mulai dari internet banking, phone banking, dan mobile banking.

Halaman:
1 2 3
