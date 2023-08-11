Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati, Hilang dan Terblokir

Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati Hilang dan Terblokir (Foto:BCA)

JAKARTA - Ada beberapa cara mengaktifkan atm BCA yang mati, hilang, dan terblokir ini wajib Anda ketahui. Pasalnya, beberapa masalah mengenai kartu ATM sebenarnya sudah sangat umum terjadi.

Nah, berikut cara mengaktifkan atm BCA yang mati, hilang, & terblokir yang perlu Anda ketahui:

1. Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati

Atm BCA yang mati bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika atm sudah tidak digunakan untuk bertransaksi selama 12 bulan dan saldo rekening Rp0 selama 18 bulan terakhir.

Untuk mengaktifikan kembal atm BCA yang sudah mati, Anda bisa melakukan beberapa cara berikut:

Siapkan beberapa dokumen yang diperlukan, yakni buku tabungan BCA, katu paspor BCA atau ATM, dan KTP asli pemilik rekening.

Anda perlu datang ke kantor cabang BCA terdekat dan ambil antrian untuk Customer Service.

Sampaikan kepada Customer Service bahwa Anda akan mengaktifkan kembali atm BCA yang Anda miliki.

Customer Service akan memproses data Anda.

Tunggu proses verifikasi data. Setelah itu Anda bisa menggunakan atm Anda kembali.