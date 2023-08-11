Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati, Hilang dan Terblokir

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |10:27 WIB
Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati, Hilang dan Terblokir
Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati Hilang dan Terblokir (Foto:BCA)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa cara mengaktifkan atm BCA yang mati, hilang, dan terblokir ini wajib Anda ketahui. Pasalnya, beberapa masalah mengenai kartu ATM sebenarnya sudah sangat umum terjadi.

Nah, berikut cara mengaktifkan atm BCA yang mati, hilang, & terblokir yang perlu Anda ketahui:

1. Cara Mengaktifkan ATM BCA yang Mati

Atm BCA yang mati bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika atm sudah tidak digunakan untuk bertransaksi selama 12 bulan dan saldo rekening Rp0 selama 18 bulan terakhir.

Untuk mengaktifikan kembal atm BCA yang sudah mati, Anda bisa melakukan beberapa cara berikut:

Siapkan beberapa dokumen yang diperlukan, yakni buku tabungan BCA, katu paspor BCA atau ATM, dan KTP asli pemilik rekening.

Anda perlu datang ke kantor cabang BCA terdekat dan ambil antrian untuk Customer Service.

Sampaikan kepada Customer Service bahwa Anda akan mengaktifkan kembali atm BCA yang Anda miliki.

Customer Service akan memproses data Anda.

Tunggu proses verifikasi data. Setelah itu Anda bisa menggunakan atm Anda kembali.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2948933/apakah-uang-di-atm-bca-kadaluarsa-tetap-ada-FUuUprcEuL.png
Apakah Uang di ATM BCA Kadaluarsa Tetap Ada?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/622/2861779/jika-m-banking-bca-terblokir-apakah-atm-juga-terblokir-AJAwXBzPLl.png
Jika M-Banking BCA Terblokir Apakah ATM Juga Terblokir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/622/2861975/5-cara-mencari-atm-bca-terdekat-yqlNblEndz.png
5 Cara Mencari ATM BCA Terdekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/622/2861903/apa-penyebab-saldo-atm-bca-tiba-tiba-berkurang-H5ghMXjRKY.png
Apa Penyebab Saldo ATM BCA Tiba-Tiba Berkurang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/320/2792053/jahja-ungkap-alasan-atm-bca-hanya-di-kota-besar-belum-masuk-daerah-pelosok-Fs54jcvkHP.jpg
Jahja Ungkap Alasan ATM BCA Hanya di Kota Besar, Belum Masuk Daerah Pelosok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/320/2756603/update-kasus-pembobolan-rekening-nasabah-bca-pelaku-harus-kembalikan-rp320-juta-gIVT2sm4u9.jpg
Update Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Pelaku Harus Kembalikan Rp320 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement