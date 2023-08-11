Advertisement
SMART MONEY

Cara Cek Tarif Maxim Delivery per KM Terbaru 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:28 WIB
Cara Cek Tarif Maxim Delivery per KM Terbaru 2023
Cara Cek Tarif Maxim Delivery (Foto:Okezone)
JAKARTA- Berikut cara cek tarif Maxim Delivery per km terbaru 2023 yang perlu Anda ketahui saat memesan layanan ojek online tersebut.

Perusahaan asal Rusia ini menyediakan layanan pengantaran online barang. Adapun, Maxim memiliki dua kategori yakni Food&Shop dan Delivery.

Lantas, bagaimana cara cek tarif Maxim Delivery per km terbaru 2023:

1. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Maxim.

2. Buka aplikasi Maxim dan cari menu Delivery.

Klik menu Delivery lalu akan muncul beberapa pilihan pengantaran yang bisa Anda gunakan.

3. Pada pengantaran Food&Shop dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000, sedangkan layanan Delivery menggunakan motor bertarif Rp. 4.000, dan Car Delivery sebesar Rp. 6.000.

Perlu diketahui, Maxim Delivery biasanya memiliki tarif yang berbeda-beda untuk setiap wilayah atau kota.

