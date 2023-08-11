Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Promo Menarik Kartu Kredit MNC Bank

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |12:41 WIB
Daftar Promo Menarik Kartu Kredit MNC Bank
Kartu kredit MNC Bank. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan penuh semangat tidak hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang merayakan momen istimewa dan mengejar kebahagiaan. Dalam semangat ini, Kartu Kredit MNC Bank hadir dengan serangkaian promo menarik yang akan membawa Anda merasakan kenyamanan staycation yang memanjakan, lezatnya kuliner yang memikat selera, dan gaya hidup penuh semangat.

Jangan tunggu lama, mari kita simak lebih detail tentang promo-promo menarik dari Kartu Kredit MNC Bank yang tidak boleh dilewatkan.

 BACA JUGA:

1. Promo Dinomarket – Diskon Menarik Beli Smartphone

Ingin punya Smartphone kekinian dengan diskon menggiurkan ? Belanja di Dinomarket pakai semua jenis Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa dapat promo diskon Rp1 juta untuk Pre Order Samsung Galaxy Z Fold5 5G dengan minimum transaksi Rp25 juta dan diskon Rp750 ribu untuk Pre Order Samsung Galaxy Z Flip5 dengan minimum transaksi Rp16 juta. Bukan cuma itu aja, kamu juga berkesempatan untuk dapat Free Memory Upgrade / Gratis Memori lebih tinggi lho. Adapun periode promo berlaku mulai 26 Juli – 17 Agustus 2023. untuk informasi syarat dan ketentuan lebih lanjut, kunjungi segera link berikut : http://bit.ly/MNC-POFlip5Fold5

2. Promo Makan di El Asador - Meat Lover Wajib ke Sini

Bagi kamu penggemar cita rasa daging yang lezat, El Asador Restaurant di Kemang Point Building, Jakarta Selatan, menawarkan promo istimewa. Nikmati diskon 10% untuk makan dan minum dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Promo ini berlaku hingga akhir tahun 2023.

 BACA JUGA:

3. Promo Angke Restaurant - Sensasi Kuliner Istimewa

Ingin menggoda lidah dengan kelezatan kuliner khas? Angke Restaurant memiliki promo yang cocok untuk kamu. Dapatkan diskon 40% hingga Rp500 ribu dengan minimum transaksi Rp750 ribu menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Promo berlaku untuk 1 kali transaksi/kartu/hari dan dapat dinikmati di beberapa outlet Angke Restaurant, seperti Angke Restaurant Kelapa Gading, Angke Restaurant Ketapang, Angke Restaurant Kedoya, Angke Restaurant PIK, dan Angke Restaurant Serpong. Rasakan sensasi kuliner istimewa dengan promo ini!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
