HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Tim Paskibraka Istana Digaji? Ini Jawabannya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:03 WIB
Apakah Tim Paskibraka Istana Digaji? Ini Jawabannya
Gaji paskibraka nasional. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Apakah tim paskibraka istana digaji? Berikut ulasan lengkap dalam artikel ini.

Setiap tahun akan ada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang biasanya diawali dengan upacara bendera.

 BACA JUGA:

Dalam upacara tersebut, Paskibraka Nasional yang telah berlatih akan mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di Istana Negara.

Namun, Paskibraka Istana harus melewati berbagai tahapan seleksi sebelum akhirnya terpilih.

 BACA JUGA:

Para siswa akan mengikuti seleksi tersebut, sebelumnya sudah menjadi Paskibraka Kabupaten/Kota.

Lantas, apakah tim Paskibraka Nasional digaji? Berdasarkan catatan Okezone, Jumat (11/8/2023).

Saat menjadi anggota paskibraka, tidak hanya rasa bangga, tapi banyak keuntungan lain yang bisa didapat. Salah satunya adalah penghasilan.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
