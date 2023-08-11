Cara Pinjam Uang di OVO Tanpa KTP

Cara pinjam uang di OVO tanpa KTP. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Cara pinjam uang di OVO tanpa ktp menarik untuk diketahui.

Jika Anda ingin minjam uang secara cepat tanpa KTP, OVO punya solusi untuk yang tidak mau ribet karena harus daftar melalui KTP.

BACA JUGA:

Sekarang OVO mempunyai fitur keren yang bisa bantu dapatkan dana tambahan dengan cepat.

OVO sendiri tidak hanya dapat digunakan transfer, pembayaran, dan pembelian saja. Tapi para pengguna OVO juga bisa memanfaatkan platfrom untuk meminjamkan uang.

BACA JUGA:

Ternyata pengguna bisa meminta OVO untuk membayar terlebih dahulu jika kita ingin membeli sesuatu tetapi belum ada uangnya.