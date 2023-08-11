Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Kode Bank BCA dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |14:52 WIB
Kode Bank BCA dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer
Kode Bank BCA ( Foto: BCA)
A
A
A

JAKARTA - Kode bank BCA dan bank lain untuk keperluan transfer perlu diperhatikan oleh nasabah. Hal ini agar Anda tidak salah kirim uang saat melakukan transfer kepada bank lain selain BCA.

Berikut kode Bank BCA dan Bank lain yang dilansir dari berbagai sumber:

Saat ini, kode Bank BCA untuk keperluan transfer yakni 014. Sementara untuk kode Bank BCA syariah yakni 536. Kode ini harus diinput sebelum memasukan nomor rekening penerima.

-Kode Bank Lain:

1 Kode Bank CIMB Niaga: 022

2. Kode Bank CIMB Niaga Syariah: 022

3. Kode Bank Muamalat: 147

4. Kode Bank Permata: 013

5. Kode Bank Danamon: 011

6. Kode Bank BII Maybank: 016

7. Kode Bank Mega: 426

8. Kode Bank Sinarmas: 153

9. Kode Bank Commonwealth: 950

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185644//bca_bagi_dividen-oQZb_large.jpg
BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/622/3182709//grafik-qlZo_large.jpg
Minat Investasi Dolar Naik, Reksa Dana USD Diminati Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3178046//bca_raup_laba-BQtM_large.jpg
BCA Raup Laba Rp43,4 Triliun hingga Kuartal III 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150//bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140//bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/278/3170902//saham-phi9_large.jpg
Soal Pembobolan Rekening Dana Nasabah, OJK Perketat Aturan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement