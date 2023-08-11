Kode Bank BCA dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer

JAKARTA - Kode bank BCA dan bank lain untuk keperluan transfer perlu diperhatikan oleh nasabah. Hal ini agar Anda tidak salah kirim uang saat melakukan transfer kepada bank lain selain BCA.

Berikut kode Bank BCA dan Bank lain yang dilansir dari berbagai sumber:

Saat ini, kode Bank BCA untuk keperluan transfer yakni 014. Sementara untuk kode Bank BCA syariah yakni 536. Kode ini harus diinput sebelum memasukan nomor rekening penerima.

-Kode Bank Lain:

1 Kode Bank CIMB Niaga: 022

2. Kode Bank CIMB Niaga Syariah: 022

3. Kode Bank Muamalat: 147

4. Kode Bank Permata: 013

5. Kode Bank Danamon: 011

6. Kode Bank BII Maybank: 016

7. Kode Bank Mega: 426

8. Kode Bank Sinarmas: 153

9. Kode Bank Commonwealth: 950