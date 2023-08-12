Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Melemah, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Jatuh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:13 WIB
Wall Street Melemah, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Jatuh
Wall street. (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Wall Street pada indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite jatuh pada akhir perdagangan, Sabtu (12/8/2023) waktu setempat.

Serta membukukan kerugian mingguan kedua berturut-turut. Hal itu karena data harga produsen AS yang lebih panas dari perkiraan mendorong imbal hasil Treasury lebih tinggi dan merosotnya saham pertumbuhan megacap yang sensitif terhadap suku bunga.

 BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 105,25 poin, atau 0,3%, menjadi 35.281,4, S&P 500 (.SPX) kehilangan 4,78 poin, atau 0,11%, menjadi 4.464,05 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 76,18 poin, atau 0,56%, menjadi 13.644,85.

Dow Jones Industrial Average ditutup lebih tinggi untuk hari Jumat dan mengakhiri perdagangan sepekan dengan naik 0,6%. Peristiwa ini menandakan pertama kalinya pada tahun 2023 Nasdaq jatuh selama dua minggu berturut-turut. Sedangkan S&P 500 mengakhiri minggu ini turun 0,3%, dengan Nasdaq 1,9% lebih rendah.

 BACA JUGA:

Pemerintah AS melaporkan bahwa indeks harga produsen (PPI) naik 0,8% dalam 12 bulan menjelang Juli, naik dari kenaikan 0,2% di bulan sebelumnya, karena biaya layanan meningkat. Ekonom yang disurvei oleh Refinitiv memperkirakan kenaikan 0,7%.

Meskipun para pelaku pasar umumnya mengharapkan Federal Reserve menahan diri dari pengetatan kondisi kredit untuk sisa tahun ini, taruhan untuk tidak ada kenaikan suku bunga pada bulan September turun menjadi 88,5% dari 90% sebelum data dirilis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement