IHSG Sepekan Menguat 0,4% ke 6.879, Transaksi Harian Rp12,2 Triliun

JAKARTA - Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 7-11 Agustus 2023 ditutup bervariasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan turut mengalami kenaikan sebesar 0,40% menjadi 6.879,979 dari level 6.852,842 pada pekan yang lalu.

BACA JUGA:

"BEI mencatatkan peningkatan rata-rata nilai transaksi harian, yaitu sebesar 5,28% menjadi Rp12,245 triliun dari Rp11,631 triliun dari pekan sebelumnya," tulis Pj. S, Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8/2023) malam.

Nilai kapitalisasi pasar pekan ini meningkat sebesar 0,90% menjadi Rp10.056 triliun dari Rp9.967 triliun pada penutupan sepekan sebelumnya.

BACA JUGA:

Rata-rata volume dan rata-rata frekuensi mengalami perubahan dibandingkan periode pekan sebelumnya, masing-masing sebesar 19,55% menjadi 18,108 miliar lembar miliar saham dari 22,507 miliar lembar saham dan sebesar 4,29% menjadi 1.090.176 kali transaksi dari 1.139.039 kali transaksi sepekan yang lalu.