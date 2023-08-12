Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Cuan Pekan Ini, Investor Untung Besar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:14 WIB
Daftar 10 Saham Cuan Pekan Ini, Investor Untung Besar
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan 10 saham yang mengalami kenaikan cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan, dengan menguat 50%.

Untuk indeks sektoral juga kompak menguat diantaranya sektor energi 0,67%, bahan baku 0,89%, non siklikal 0,55%, siklikal 0,65%, keuangan 0,21%, infrastruktur 1,55%. Sedangkan yang melemah ada sektor industri 0,46%, kesehatan 1,56%, properti 0,85%, teknologi 2,64%, dan transportasi 0,88%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (12/8/2023), peringkat pertama top gainers sepekan ini diraih oleh PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) yang naik 50,00% di level 75.

Menyusul BBSS, terdapat 9 emiten lain yang mengalami penguatan serupa. Berikut 10 saham paling cuan / top gainers sepekan:

1. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) naik 50,00% di Rp75 dari Rp50.

2. PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) menguat 49,50% di Rp2.990 dari Rp2.000.

3. PT Pakuan Tbk (UANG) naik 42,71% di Rp705 dari Rp494.

4. PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) tumbuh 41,82% di Rp78 dari Rp55.

5. PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) menguat 38,71% di Rp86 dari Rp62.

Halaman:
1 2
