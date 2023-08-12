Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Boncos Pekan Ini, Berikut Daftarnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:23 WIB
10 Saham Boncos Pekan Ini, Berikut Daftarnya
Daftar saham boncos pekan ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya bursa sepekan terakhir.

Selama lima hari perdagangan, indeks sektoral yang melemah ada sektor industri 0,46%, kesehatan 1,56%, properti 0,85%, teknologi 2,64%, dan transportasi 0,88%. Sementara yang kompak menguat diantaranya sektor energi 0,67%, bahan baku 0,89%, non siklikal 0,55%, siklikal 0,65%, keuangan 0,21%, infrastruktur 1,55%.

Berdasarkan data BEI, Sabtu (12/8/2023), PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) menduduki peringkat pertama dengan pelemahan sebesar 37,07% di level Rp185 dari penutupan pekan lalu di Rp294.

Menyusul GTRA, inilah barisan 10 saham top losers sepekan:

1. PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) turun 37,07% di Rp185 dari Rp294.

2. PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) melemah 34,51% di Rp74 dari Rp113.

3. PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) koreksi 31,41% di Rp131 dari Rp191.

4. PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) tertekan 22,61% di Rp154 dari Rp199.

5. PT Black Diamond Resources Tbk (COAL) melemah 22,22% di Rp63 dari Rp81.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
