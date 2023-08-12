IHSG Sepekan Ini Belum Mampu Tembus Level 7.000, Apa Penyebabnya?

IHSG pekan ini belum mampu ke level 7.000. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan belum mampu mengunci level 6.900-an terutama di sesi penutupan Jumat, 11 Agustus 2023. Adapun dalam jangka panjang, IHSG diprediksi ke 7.013.

Technical Analyst MNC Sekuritas, T Herditya Wicaksana mengatakan, pergerakan IHSG dalam sepekan terakhir secara teknikal memang masih cenderung konsolidasi.

"Karena belum mampu break dari level support maupun resistennya, dimana supportnya kami memperkirakan berada di 6.834 dengan area resist di 6.925," kata Didit dalam IDX 2nd Session Closing Market kemarin.

Menurut Didit, pergerakan IHSG masih dipengaruhi oleh banyak sentimen dari global, di antaranya adalah perlambatan ekonomi China dan ditambah dari Amerika Serikat sendiri meskipun rilis data kemarin cukup manageable di angka 3%.

Namun investor masih cenderung wait and see akan adanya kebijakan moneter The Fed.

"Kalau kita lihat investor masih mencermati bagaimana perkembangan kedepannya, namun demikian dari data terakhir memang pooling The Fed mempertahankan suku bunga ini agak cukup membesar dibandingkan dengan menaikkan suku bunga ke depannya," jelas Didit.

Untuk perdagangan pekan depan, arah IHSG secara teknikal ada kemungkinan indeks menguji terlebih dahulu di area 6.861.