HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 87%, Vietjet Kantongi Pendapatan USD1,25 Miliar di Semester I-2023

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |18:19 WIB
Naik 87%, Vietjet Kantongi Pendapatan USD1,25 Miliar di Semester I-2023
Vietjet Air raup pendapatan USD1,25 miliar di Semester I-2023. (Foto: Okezone/Kurniasih)
A
A
A

HO CHI MIHN - Maskapai swasta terbesar Vietnam yakni Vietjet mencatatkan kinerja positif selama enam bulan pertama 2023. Pada semester I 2023, pendapatan konsolidasi Vietjet mencapai VND29.770 miliar (USD1,25 miliar atau sekitar Rp19,1 triliun). (Kurs: Rp15.300/USD).

Pendapatan Vietjet melonjak 87% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dan mencapai 120% dari target paruh pertama tahun ini.

 BACA JUGA:

Dalam keterangan yang dikutip Sabtu (12/8/2023), maskapai Vietjet telah mengoperasikan 65.900 penerbangan dengan aman, mengangkut lebih dari 12,1 juta penumpang dengan mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 30% pada paruh pertama tahun 2023. Maskapai ini telah menjadi pemimpin pasar dalam hal jumlah penumpang, baik di rute domestik maupun internasional.

 BACA JUGA:

Teranyar, maskapai swasta terbesar Vietnam, terus memperkuat jaringan penerbangan ke Indonesia dengan peluncuran penerbangan langsung dari Jakarta ke Kota Ho Chi Minh mulai 5 Agustus, dengan tarif udara terjangkau, jadwal penerbangan yang nyaman untuk perjalanan rekreasi dan bisnis.

Halaman:
1 2
