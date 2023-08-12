Naik 87%, Vietjet Kantongi Pendapatan USD1,25 Miliar di Semester I-2023

HO CHI MIHN - Maskapai swasta terbesar Vietnam yakni Vietjet mencatatkan kinerja positif selama enam bulan pertama 2023. Pada semester I 2023, pendapatan konsolidasi Vietjet mencapai VND29.770 miliar (USD1,25 miliar atau sekitar Rp19,1 triliun). (Kurs: Rp15.300/USD).

Pendapatan Vietjet melonjak 87% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya dan mencapai 120% dari target paruh pertama tahun ini.

Dalam keterangan yang dikutip Sabtu (12/8/2023), maskapai Vietjet telah mengoperasikan 65.900 penerbangan dengan aman, mengangkut lebih dari 12,1 juta penumpang dengan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 30% pada paruh pertama tahun 2023. Maskapai ini telah menjadi pemimpin pasar dalam hal jumlah penumpang, baik di rute domestik maupun internasional.

Teranyar, maskapai swasta terbesar Vietnam, terus memperkuat jaringan penerbangan ke Indonesia dengan peluncuran penerbangan langsung dari Jakarta ke Kota Ho Chi Minh mulai 5 Agustus, dengan tarif udara terjangkau, jadwal penerbangan yang nyaman untuk perjalanan rekreasi dan bisnis.