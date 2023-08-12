Harga Emas Dunia Anjlok Dipicu Dolar AS Perkasa

JAKARTA - Emas berjangka kembali merosot pada akhir perdagangan Sabtu (12/8/2023), memperpanjang penurunan untuk hari kelima berturut-turut setelah kenaikan indeks harga produsen (IHP) AS sedikit lebih tinggi dari perkiraan di tengah dolar AS yang lebih kuat dan meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange terpangkas USD2,30 atau 0,12% menjadi ditutup pada USD1.946,60 per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.953,60 dan terendah di USD1.942,70.

BACA JUGA:

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 7,80 sen atau 0,34%, menjadi ditutup pada USD22,743 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober tergelincir 0,20 dolar atau 0,02%, menjadi menetap pada USD914,60 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Jumat bahwa IHP AS, ukuran inflasi sebelum mencapai konsumen, naik 0,3% pada Juli bulan ke bulan dan 0,8% tahun ke tahun, menyusul kenaikan tahun ke tahun 0,2% pada Juni, kenaikan tahunan terendah sejak Agustus 2020.

BACA JUGA: Harta Karun Perhiasan dan Emas Batangan Soekarno Ditemukan Warga Berawal dari Mimpi

Para analis pasar berpendapat bahwa kenaikan harga grosir AS pada Juli masih mencerminkan tren penurunan inflasi secara keseluruhan.