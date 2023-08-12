Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Anjlok Dipicu Dolar AS Perkasa

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:16 WIB
Harga Emas Dunia Anjlok Dipicu Dolar AS Perkasa
Harga emas dunia hari ini merosot. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Emas berjangka kembali merosot pada akhir perdagangan Sabtu (12/8/2023), memperpanjang penurunan untuk hari kelima berturut-turut setelah kenaikan indeks harga produsen (IHP) AS sedikit lebih tinggi dari perkiraan di tengah dolar AS yang lebih kuat dan meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange terpangkas USD2,30 atau 0,12% menjadi ditutup pada USD1.946,60 per ounce, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.953,60 dan terendah di USD1.942,70.

 BACA JUGA:

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 7,80 sen atau 0,34%, menjadi ditutup pada USD22,743 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober tergelincir 0,20 dolar atau 0,02%, menjadi menetap pada USD914,60 per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Jumat bahwa IHP AS, ukuran inflasi sebelum mencapai konsumen, naik 0,3% pada Juli bulan ke bulan dan 0,8% tahun ke tahun, menyusul kenaikan tahun ke tahun 0,2% pada Juni, kenaikan tahunan terendah sejak Agustus 2020.

Para analis pasar berpendapat bahwa kenaikan harga grosir AS pada Juli masih mencerminkan tren penurunan inflasi secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
