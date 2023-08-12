Keren! Produk Mainan Anak Made in Indonesia Diekspor ke Malaysia

Mainan anak produk Indonesia diekspor ke Malaysia. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Tren mainan di pasar konsumen saat ini menyesuaikan dengan tren hot selling produk. Sehingga sulit dijelaskan soal laku atau tidaknya di pasaran.

Maka dari itu untuk menentukan tren mainan saat ini dibutuhkan list produk terlebih dahulu. Sebab terdapat perbedaan terkait trending pasar global dengan Indonesia.

“Saat ini di Indonesia yang lagi tren itu ada 3 produk mainan, seperti pistol-pistolan, mobil remot dan boneka,” kata Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Sutijadi Lukas di konferensi press, Jum’at (11/8/2023).

Lukas juga mengatakan bahwa produk mainan memiliki jangka waktu ketahanan. Di Indonesia sendiri biasayanya tren produk mainan bertahan selama 3 bulan.

Adapun produk mainan lokal yang menarik perhatian negara luar.