Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp250.000 Bakal Berlaku Selama 3 Tahun

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan bahwa harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung untuk operasi diusulkan sebesar Rp250.000.

Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, tarif tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan rencananya diberlakukan selama 3 tahun.

BACA JUGA:

"Kita sudah usulkan ke Kemenhub seperti yang pernah kami sampaikan 3 tahun ini kita usulkan untuk ada diskon tarif Rp250.000," kata Dwiyana kepada awak media di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Menurutnya, tarif tersebut sama dengan tarif kereta api Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung.

"Biar penumpang semakin mudah memilih apakah mereka pakai kereta cepat, mereka yang ingin cepat, kemudian jadwalnya juga sesuai, lokasi tujuannya juga sesuai silahkan kereta cepat," ujarnya.

BACA JUGA:

Dia menjelaskan, tarif Rp250.000 untuk kategori penumpang kelas 2, sedangkan untuk yang VVIP tidak ada harga subsidi.