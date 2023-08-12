Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp250.000 Bakal Berlaku Selama 3 Tahun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:45 WIB
Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp250.000 Bakal Berlaku Selama 3 Tahun
Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi soal tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan bahwa harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung untuk operasi diusulkan sebesar Rp250.000.

Dirut KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, tarif tersebut sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan rencananya diberlakukan selama 3 tahun.

"Kita sudah usulkan ke Kemenhub seperti yang pernah kami sampaikan 3 tahun ini kita usulkan untuk ada diskon tarif Rp250.000," kata Dwiyana kepada awak media di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Menurutnya, tarif tersebut sama dengan tarif kereta api Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung.

"Biar penumpang semakin mudah memilih apakah mereka pakai kereta cepat, mereka yang ingin cepat, kemudian jadwalnya juga sesuai, lokasi tujuannya juga sesuai silahkan kereta cepat," ujarnya.

Dia menjelaskan, tarif Rp250.000 untuk kategori penumpang kelas 2, sedangkan untuk yang VVIP tidak ada harga subsidi.

