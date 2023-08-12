Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Gelontorkan Rp55 Miliar untuk Sektor Pertanian NTB

edy gustan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |13:57 WIB
Kementan Gelontorkan Rp55 Miliar untuk Sektor Pertanian NTB
Irjen Kementan Jan S Maringka serahkan bantuan untuk NTB. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Jan S Maringka menyerahkan secara simbolis bantuan dana untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp55 Miliar lebih.

Penyerahan bantuan secara simbolis diterima oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi di sela Rakorwas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian yang berlangsung di Mataram Kamis, 11 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Jan Maringka membuka Rakorwas tersebut dengan memukul gong sebanyak tujuh kali. Adapun bantuan tersebut terdiri atas Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp2,6 Miliar lebih, Ditjen Hortikultura senilai Rp7,4 Miliar lebih, Ditjen Perkebunan senilai Rp10 Miliar lebih, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp7,5 Miliar lebih, dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp27 Miliar lebih.

Dalam sambutannya, Jan mengatakan NTB merupakan daerah yang sangat potensial dalam mengembangkan sektor pertanian.

 BACA JUGA:

Adapun NTB menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.

"Mari kita bersatu padu menjaga lahan pertanian kita untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Jan Maringka di Mataram.

Pada tahun 2021 tingkat produksi beras di NTB mencapai 897.000 ton. Berdasarkan data BPS terbaru tahun 2022, produksinya meningkat signifikan menjadi 921.000 ton.

Jan menegaskan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak baik lintas instansi hingga tingkat desa untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pertanian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183232/mentan-WGv0_large.jpg
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Usai Lahan Negara 300 Ha Disewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600/mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178004/menkeu_purbaya-iAb8_large.jpg
Amran Bakal Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176428/mentan_amran-n1hE_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Mentan Amran Ditunjuk Kepala Bapanas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement