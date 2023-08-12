Kementan Gelontorkan Rp55 Miliar untuk Sektor Pertanian NTB

JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Jan S Maringka menyerahkan secara simbolis bantuan dana untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp55 Miliar lebih.

Penyerahan bantuan secara simbolis diterima oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi di sela Rakorwas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian yang berlangsung di Mataram Kamis, 11 Agustus 2023.

Jan Maringka membuka Rakorwas tersebut dengan memukul gong sebanyak tujuh kali. Adapun bantuan tersebut terdiri atas Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp2,6 Miliar lebih, Ditjen Hortikultura senilai Rp7,4 Miliar lebih, Ditjen Perkebunan senilai Rp10 Miliar lebih, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp7,5 Miliar lebih, dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp27 Miliar lebih.

Dalam sambutannya, Jan mengatakan NTB merupakan daerah yang sangat potensial dalam mengembangkan sektor pertanian.

Adapun NTB menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.

"Mari kita bersatu padu menjaga lahan pertanian kita untuk memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Jan Maringka di Mataram.

Pada tahun 2021 tingkat produksi beras di NTB mencapai 897.000 ton. Berdasarkan data BPS terbaru tahun 2022, produksinya meningkat signifikan menjadi 921.000 ton.

Jan menegaskan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak baik lintas instansi hingga tingkat desa untuk mengatasi berbagai persoalan terkait pertanian.