KCIC Pastikan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim Bisa Diakses Moda Transportasi Lain

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan Stasiun Halim akan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat yang ingin naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebab saat ini akses menuju Stasiun Halim sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan, sebagai stasiun utama, Stasiun Halim akan memiliki konektivitas dengan Jalan Raya melalui akses dari Jl DI Panjaitan, Exit Tol km 1+850 Tol Jakarta - Cikampek, LRT Jabodebek hingga nantinya BRT Transjakarta, BRT JR Connexion, Shuttle dari bandara halim, Microtrans, dan taksi konvesional maupun online.

"Jadi saat ini Kami sedang menyelesaikan semuanya, merapikan semuanya, termasuk juga akses akses integrasi dengan TransJakarta, taksi, ojek online, kita sudah selesaikan finalisasi kerjasama, sehingga nanti kita harapkan bisa tercapai konektivitas dan integrasi antar moda yang maksimal di stasiun," kata Dwiyana kepada awak media di Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Penyediaan akses Terusan Jalan DI Pandjaitan merupakan kolaborasi antara KCIC dengan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu KCIC juga berkolaborasi dengan Jasa Marga untuk menyediakan Exit Tol km 1+850 agar masyarakat bisa mengakses langsung Stasiun Halim dari tol Jakarta – Cikampek. Kedua akses jalan ini akan siap dioperasikan pada Agustus 2023.

"Kehadiran integrasi antarmoda ini diperlukan untuk memudahkan masyarakat. Dengan akses yang mudah dan moda transportasi yang beragam, diharapkan masyarakat tidak kesulitan untuk menuju stasiun KA Cepat Halim yang nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai pusat aktifitas seperti perkantoran, hotel, retail dan lainnya," ujar Dwiyana.