Buka Rute Langsung ke Ho Chi Minh, VietjetAir: Tingkatkan Kolaborasi Bisnis RI-Vietnam

HO CHI MINH - Vietjet membuka rute penerbangan baru yakni Jakarta-Ho Chi Minh. Rute ini bakal menghubungkan Jakarta dengan kota terbesar dan paling dinamis di Vietnam.

Rute Jakarta - Kota Ho Chi Minh merupakan layanan langsung ketiga dalam jaringan penerbangan Vietjet antara Indonesia dan Vietnam.

Vice President Vietjet Nguyen Thanh Son mengatakan, layanan langsung baru yang menghubungkan Jakarta dan Kota Ho Chi Minh akan membuatnya lebih mudah dan terjangkau bagi warga Indonesia untuk mengunjungi Kota Ho Chi Minh dan Vietnam.

"Lebih banyak penerbangan langsung antara Indonesia dan Vietnam akan menciptakan lebih banyak peluang perjalanan tanpa hambatan, kolaborasi bisnis, dan meningkatkan perdagangan bilateral, pariwisata, serta pertukaran budaya," kata di Ho Chi Minh , Sabtu (12/8/2023).

Dengan tujuh penerbangan per minggu melalui penerbangan selama tiga jam dengan pesawat modern, penerbangan baru Vietjet memberikan pilihan perjalanan yang ideal bagi warga Jakarta untuk menemukan Kota Ho Chi Minh, pusat perkotaan terkemuka di Vietnam yang memiliki ciri budaya khas dan berfungsi sebagai pintu gerbang pariwisata dan ekonomi negara.

Direktur Transportasi Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Putu Eka Cahyadi menyatakan rute langsung baru Vietjet akan memiliki dampak yang signifikan dan positif pada industri penerbangan dan perjalanan antara Indonesia dan Vietnam.