Petani Beras Organik Disebut Lebih Melek Digital, Ini Alasannya

JAKARTA - Teknologi saat ini rupanya berperan penting dalam produksi beras organik.

Dengan perkembangannya, jumlah petani organik pun jauh lebih meningkat dan lebih maju dalam hal teknologi jika dibandingkan dengan petani konvensional.

“Kalau temen-temen organik tuh malah setingkat lebih maju sebenarnya, karena kita peduli banget misalnya di pasca panen ya," kata Ketua Koperasi Produsen Gupon Sekar yakni M. Miftahul Fuad dalam sesi wawancara dengan Okezone, Sabtu (12/8/2023).

“Temen-temen organik sekarang penggilingan padi itu rata-rata sudah menggunakan listrik, pake dinamo, sumber energinya dari listrik tentunya juga sudah green, pendataan kita juga sudah lakukan secara terus menerus, mulai jadwal tanam sampai estimasi panen. Itu artinya petani sudah naik kelas," tambahnya.

Fuad juga menjelaskan kalau pendataan merek itu sudah tidak menggunakan kertas, ada aplikasi khusus yang dapat digunakan.

“Lagi-lagi kita tidak pakai kertas lagi sekarang, udah pakai aplikasi dan lain-lain," tambahnya.