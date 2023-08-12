Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Rampung Agustus 2023, Begini Progres Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim

Ikhsan Permana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:18 WIB
Target Rampung Agustus 2023, Begini Progres Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim
Progres stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan bahwa progres keseluruhan konstruksi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 95,57% per Juli 2023.

Pembangunan tersebut terus dikebut, baik penyelesaian stasiun maupun pembangunan akses menuju stasiun.

 BACA JUGA:

Salah satu stasiun yang sudah hampir rampung adalah Stasiun Halim. Stasiun Halim adalah stasiun utama kereta cepat Jakarta-Bandung karena stasiun tersebut merupakan yang terbesar baik secara kapasitas maupun konektivitas.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Sabtu (12/8/2023), meskipun masih dilakukan proses konstruksi, bangunan Stasiun Halim terlihat sangat megah. Dari sisi luar bagian fasad sudah hampir tertutup sempurna, papan nama Stasiun KCIC Halim juga sudah terpasang dibagian atas bangunan.

 BACA JUGA:

Sementara di bagian dalam stasiun, fasilitas penunjang sudah banyak yang terpasang, mulai dari petunjuk arah, layar LED informasi, gerbang tiket hingga mesin X-Ray sudah ditempatkan di posisinya masing-masing.

Kemudian akses menuju peron juga sudah sangat lengkap, disediakan tangga, eskalator dan lift untuk menuju peron.

Halaman:
1 2
