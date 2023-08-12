Stafsus Sri Mulyani Sentil Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel Untungkan China: Anda Keliru!

, Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:29 WIB

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo bantah soal hilirisasi untungkan China. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pengamat ekonomi Faisal Basri mengunggah sebuah klaim terkait beberapa kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi.

Ada lima klaim Faisal Basri yang ramai di media sosial dilansir Antara, Sabtu (12/8/2023):

1. Angka ekspor produk hilirisasi nikel Rp510 triliun yang disampaikan Presiden Jokowi salah.

2. Pemerintah mendapatkan pajak dan penerimaan negara yang lebih kecil dengan melarang ekspor bijih nikel.

3. Pemerintah memberikan harga bijih nikel “murah” kepada para smelter.

4. Nilai tambah hilirisasi nikel 90 persen dinikmati investor Tiongkok.

5. Kebijakan hilirisasi nikel tidak menimbulkan pendalaman industri karena kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun.