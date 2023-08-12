Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Resmi Perpanjang Kontrak dengan Lamborghini, Pasok Oli hingga 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:03 WIB
Pertamina Resmi Perpanjang Kontrak dengan Lamborghini, Pasok Oli hingga 2025
Pertamina Lubricants perpanjang kontrak kerja sama dengan Lamborghini. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA – PT Pertamina Lubricants melanjutkan kerja sama dengan divisi balap supercar Lamborghini Squadra Corse untuk produk oli Pertamina Fastron. Dukungan ini dilanjutkan selama 2,5 tahun ke depan atau sampai 2025.

Pengumuman kerja sama ini dilakukan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, di ICE BSD City, Tangerang. Adapun kegiatan ini meresmikan oli Pertamina Fastron kembali menjadi mitra teknis resmi Lamborghini Squadra Corse.

 BACA JUGA:

Direktur Utama Pertamina Lubricants, Werry Prayogi mengatakan kelanjutan kerja sama ini sangat penting bagi perusahaan minyak negara ini. Pasalnya, ini akan membawa nama Pertamina dan produknya sampai ke seluruh dunia.

“Ini adalah momen penting. Lamborghini adalah supercar paling prestisius di dunia. Ini adalah suatu pengakuan bahwa produk Pertamina merupakan produk bangsa yang membanggakan dan bisa bersanding di kelas dunia,” kata Werry di GIIAS 2023, Sabtu (12/8/2023).

 BACA JUGA:

Sebagai informasi tambahan, Pertamina Lubricants akan menjadi Official Technical Partner dalam seluruh ajang balap Lamborghini Squadra Corse pada 2023-2025.

Di mana oli Pertamina Fastron akan digunakan dalam seluruh ajang balap.

1 2
