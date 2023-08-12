Anak-Anak Lebih Suka Gadget, Pengusaha Mainan Mulai Ketar-ketir

JAKARTA - Ada berbagai tantangan pada industri mainan Indonesia saat ini. Salah satunya perkembangan teknologi yang mampu menggeser produk mainan anak.

Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, Sutijadi Lukas dalam konfersi pers Peraga Expo mengatakan bahwa salah satunya adalah tantangan dalam meyakini orang tua terkait pentingnya mainan untuk anak-anak.

Oleh sebab itu diperlukan peran orang tua dalam mengarahkan mainan untuk anak.

Banyak orang tua yang tidak ingin kesulitan dalam mengasuh anak. Sehingga orang tua lebih memilih memberikan gadget daripada mainan kepada anak.

Maka dari itu, Lukas mencoba mengingatkan orang tua untuk menjaga kestabilan jiwa dan pemikiran anak. Dengan memberikan edukasi mainan terhadap anak-anak.