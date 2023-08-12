Cerita Pelaku UMKM RI Jualan Sambal Roa hingga Tembus Pasar Global

JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini gampang berkembang pesat hingga pasar mancanegara dengan berbagai inovasi.

Hal tersebut juga dirasakan oleh Pengusaha sekaligus Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo Rina Malewa yang membawa Sambal Roa Umi Rina go internasional dengan tips sederhana.

Rina menjunjung tinggi kejujuran dalam menjual sambal roa ini, yaitu tidak mengurangi porsi bumbunya.

"Harus tetep, kalo saya kepuasan sendiri, kan banyak orang yang suka sambel saya gak mikirin harga, jadi kepuasan," ungkap Rina dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Sabtu (12/8/2023).

Dengan harga bahan baku yang terus naik, Rina percaya bahwa komposisi sambalnya tak akan berubah demi kepuasan pelanggan.