HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Tips Sederhana untuk Calon UMKM Buka Usaha

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:41 WIB
Ini Tips Sederhana untuk Calon UMKM Buka Usaha
Cerita pelaku UMKM sambal roa dalam Podcast Aksi Nyata Perindo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Banyak kalangan seperti ibu-ibu dan anak muda yang belum memulai usahanya karena tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Padahal, UMKM saat ini masih banyak peluang yang belum tersentuh.

Pengusaha sekaligus Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 Partai Perindo Rina Malewa mengatakan, usaha bisa dimulai kapanpun bahkan saat ini juga saat tak punya modal.

 BACA JUGA:

"Saya bilang, ibu bisanya apa, mungkin bisa masak, posting aja di status WA-nya, awal-awal saya juga seperti itu, kan lama-lama orang jadi lihat, 'oh jualan sambel ya, jualan sayur asem ya' misalnya," ujar Rina dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Sabtu (12/8/2023).

Rina selalu bilang pada orang terdekatnya seperti teman atau tetangga, saat ini bisa memulai usaha apa saja dengan kemampuan yang dimiliki, seperti memasak.

"Dengan modal kecil bisa, gak butuh modal besar, dengan catatan bumbunya harus medok," katanya.

 BACA JUGA:

UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi Indonesia. Saat pandemi, kiri-kanan kita semua membangun usaha dengan modal yang minim.

Rina memandang, pemerintah seharusnya membantu usaha kecil dengan memberi modal.

Halaman:
1 2
