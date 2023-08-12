4 Cara Membersihkan Kartu ATM yang Kotor

JAKARTA - Ada cara membersihkan kartu ATM yang kotor dengan mudah serta praktis. Seiring dengan banyaknya perkembangan teknologi, kini setiap orang dapat lebih mudah melakukan transaksi dengan menggunakan ATM.

Sayangnya, jika kartu atm kotor bisa berdampak buruk saat Anda melakukan transaksi. Jika kotoran di kartu ATM sampai menutupi chip atau strip magnetik dari kartu, maka mesin ATM tidak akan dapat membacanya. Tentunya membuat kartu ATM tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi.

BACA JUGA: 5 Cara Mencari ATM BCA Terdekat

Berikut cara membersihkan kartu ATM yang kotor dengan mudah dilansir dari Mary Catherine Blog:

1. Cara pertama untuk membersihkan kartu ATM yang kotor adalah dengan mengusapnya menggunakan kain kering dan bersi. Usap secara perlahan hingga kotoran yang menempel hilang.