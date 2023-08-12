Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Cara Membersihkan Kartu ATM yang Kotor

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:46 WIB
4 Cara Membersihkan Kartu ATM yang Kotor
Cara Membersihkan Kartu ATM yang Kotor (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada cara membersihkan kartu ATM yang kotor dengan mudah serta praktis. Seiring dengan banyaknya perkembangan teknologi, kini setiap orang dapat lebih mudah melakukan transaksi dengan menggunakan ATM.

Sayangnya, jika kartu atm kotor bisa berdampak buruk saat Anda melakukan transaksi. Jika kotoran di kartu ATM sampai menutupi chip atau strip magnetik dari kartu, maka mesin ATM tidak akan dapat membacanya. Tentunya membuat kartu ATM tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi.

Berikut cara membersihkan kartu ATM yang kotor dengan mudah dilansir dari Mary Catherine Blog:

1. Cara pertama untuk membersihkan kartu ATM yang kotor adalah dengan mengusapnya menggunakan kain kering dan bersi. Usap secara perlahan hingga kotoran yang menempel hilang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121944/edc-iX1h_large.jpg
Nasib Mesin ATM dan EDC di Era Digitalisasi, Akankah Punah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/320/3067902/apakah-kartu-atm-yang-hilang-bisa-dilacak-ini-caranya-WgJlLPOYPm.jpeg
Apakah Kartu ATM yang Hilang Bisa Dilacak? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/622/2841710/cara-mengatasi-chip-kartu-atm-tidak-terdeteksi-42TSUC4YHe.png
Cara Mengatasi Chip Kartu ATM Tidak Terdeteksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/622/2798521/atm-pengertian-fungsi-jenis-hingga-cara-menggunakannya-5PA4V5XSED.jpeg
ATM: Pengertian, Fungsi, Jenis hingga Cara Menggunakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/21/622/2731352/cara-setor-tunai-di-bank-bni-via-atm-dan-teller-bank-simak-di-sini-tWjJhORJR6.JPG
Cara Setor Tunai di Bank BNI via ATM dan Teller Bank, Simak di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/20/622/2730680/syarat-ganti-kartu-atm-bni-yang-hilang-dan-biayanya-simak-di-sini-zLDrChTl77.JPG
Syarat Ganti Kartu ATM BNI yang Hilang dan Biayanya, Simak di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement