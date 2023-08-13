Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diproyeksi Konsolidasi di Level 6.900 Pekan Depan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:41 WIB
IHSG Diproyeksi Konsolidasi di Level 6.900 Pekan Depan
IHSG Diprediksi Konsolidasi Pada Pekan Depan (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan konsolidasi di area 6.830-6.900 pada perdagangan Senin (14/8/2023). Hal ini terindikasi dari Stochastic RSI dan MACD yang masih cenderung bergerak sideways.

Pekan depan, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) bulan Juli 2023. Serta, ekspor dan impor yang diperkirakan terkontraksi sebesar 17,75% secara tahunan dan 15,45% secara tahunan di Juli 2023.

“Hal ini sejalan dengan kondisi perlambatan ekonomi, terutama Tiongkok yang mengalami deflasi di Juli 2023,” demikian dikutip dari riset Phintraco Sekuritas, Minggu (13/8/2023).

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil diatas 5% hingga kuartal dua 2023 yang ditopang oleh konsumsi domestik diharapkan dapat meredam tekanan eksternal terhadap NPI Indonesia di Juli 2023. Adapun, NPI Indonesia diperkirakan surplus sebesar USD2,53 miliar di Juli 2023.

