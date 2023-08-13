Produsen Ban Kingland (TYRE) Raup Laba Rp10,62 Miliar di Semester I-2023

JAKARTA - PT King Tire Indonesia Tbk (TYRE) mengantongi laba Rp10,62 miliar, naik 59,08% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp6,68 miliar.

Sejalan dengan laba, penjualan bersih perseroan juga tercatat naik 9,55% menjadi Rp256,55 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp234,18 miliar. Secara rinci, penjualan ban luar tercatat sebesar Rp180,49 miliar dan penjualan ban dalam sebesar Rp76,41 miliar.

Sementara itu, beban pokok penjualan penjualan tercatat sebesar Rp218,51 miliar, naik dari sebelumnya sebesar Rp201,14 miliar. Adapun, beban penjualan sebesar Rp12,70 miliar serta beban umum dan administrasi sebesar Rp9,83 miliar.

Per Juni 2023, total nilai aset TYRE tercatat sebesar Rp453,31 miliar, tumbuh dari posisi akhir Desember 2022 yang sebesar Rp364,78 miliar. Liabilitas perseroan terjadi sebesar Rp158,71 miliar dan ekuitas sebesar Rp294,59 miliar.

Sebagai informasi, King Tire Indonesia resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Mei 2023 lalu. Perseroan melepas 700 juta saham atau 20% dari total modal ditempatkan dan disetor.