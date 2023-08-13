Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya PalmCo, Siap Saingi Perusahaan Sawit Terbesar di Asia

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:37 WIB
RI Punya PalmCo, Siap Saingi Perusahaan Sawit Terbesar di Asia
RI Punya PalmCo Bakal Saingi Perusahaan Sawit Terbesar di Asia (Foto: Reuters)
JAKARTA - Indonesia siap bersaing dengan perusahaan sawit terbesar di Asia. Pasalnya RI kini memiliki PalmCo, sub holding PTPN Group.

PalmCo diyakini berpotensi kuat mengalahkan perusahaan sawit besar di Asia, seperti Sime Darby Plantation Malaysia dan Golden Agri-Resources Singapura hingga perusahaan-perusahaan sawit besar di dalam negeri.

Seperti diketahui, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengumumkan rencana penggabungan 13 perusahaan di bawah Holding Perkebunan Nusantara menjadi dua Sub Holding, tahun lalu.

PalmCo menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, serta kapasitas produksi komoditas olahan sawit, termasuk hasil panen tandan buah segar (TBS), serta kapasitas produksi crude palm oil (CPO), minyak nabati dan minyak goreng.

Head of Industry Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan PalmCo memiliki modal utama untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sawit terbesar di Asia, terutama eksisting lahan yang strategis dari sisi geografis.

1 2
