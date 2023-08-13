Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina-Exxonmobil Segera Ngebor 7 Sumur di Lapangan Banyu Urip

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:26 WIB
Pertamina-Exxonmobil Segera Ngebor 7 Sumur di Lapangan Banyu Urip
Pertamina Ngebor Minyak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) kembali memenangkan kontrak kerjasama dengan Exxonmobil Cepu Limited (EMCL). Kedua perusahaan pun sudah menandatangani kontrak kerjasama antara Pertamina Drilling dan Exxonmobil Cepu Limited dilaksanakan di Jakarta.

Acara penandatanganan kontrak kerjasama antara Pertamina Drilling dan Exxonmobil juga dihadiri Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, berserta jajaran, President Exxonmobil Cepu Limited, Carole J. Gall, Direktur Utama Pertamina Drilling, Rio Dasmanto, Direktur Pengembangan dan Produksi PHE, Awang Lazuardi, Direktur Utama Pertamina EP Cepu, Endro Hartanto, Komisaris Utama Pertamina Drilling, Nur Endro Buwono dan Komisaris Pertamina Drilling, Eko Budi Lelono.

"Dengan penandatanganan kontrak ini menegaskan bahwa Pertamina Drilling telah mencapai level yang lebih tinggi dan tentunya sejalan dengan Visi Pertamina Drilling menjadi perusahaan drilling dan energi services standar kelas dunia," ujar Direktur Pertamina Drilling, Rio Dasmanto, Minggu (13/8/2023).

Lebih lanjut Rio menjelaskan, Pertamina Drilling sebagai perusahaan Nasional berkomitmen untuk terus mengutamakan aspek Health Safety Environment, operation excellent, good corporate governance dan pelayanan kelas dunia dengan implementasi AKHLAK sebagai core value perusahaan.

Halaman:
1 2
