Daftar 4 Kota Terbaik untuk Disabilitas

JAKARTA - Dengan satu dari enam orang hidup dengan disabilitas, memastikan bahwa kota-kota di seluruh dunia dapat diakses oleh semua orang amatlah penting.

Namun kota mana saja yang paling ramah terhadap kaum disabilitas, dan bagaimana mereka melakukannya?

Apa yang dicari para pelancong dengan disabilitas ketika memilih kota untuk dikunjungi?

Ini penting tidak cuma bagi kita yang hidup dengan disabilitas, tetapi juga bagi kota-kota yang ingin masuk ke pasar pariwisata yang lebih besar dan lebih luas.

Pada 2018 saja, golongan disabilitas menyumbang sekitar £15,3 miliar pada turisme Inggris; sementara 27 juta pelancong di dengan disabilitas di AS melakukan 81 juta perjalanan dan menghabiskan USD58,7 miliar pada tahun yang sama.

Ketika industri turisme sedang berusaha untuk bangkit dari pukulan Covid-19, argumen bisnis untuk tidak mengucilkan 1,3 miliar orang dengan disabilitas (ODD) – seperenam dari populasi dunia menjadi semakin meyakinkan.