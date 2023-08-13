Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 4 Kota Terbaik untuk Disabilitas

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:44 WIB
Daftar 4 Kota Terbaik untuk Disabilitas
Singapura kota terbaik untuk disabilitas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dengan satu dari enam orang hidup dengan disabilitas, memastikan bahwa kota-kota di seluruh dunia dapat diakses oleh semua orang amatlah penting.

Namun kota mana saja yang paling ramah terhadap kaum disabilitas, dan bagaimana mereka melakukannya?

Apa yang dicari para pelancong dengan disabilitas ketika memilih kota untuk dikunjungi?

Ini penting tidak cuma bagi kita yang hidup dengan disabilitas, tetapi juga bagi kota-kota yang ingin masuk ke pasar pariwisata yang lebih besar dan lebih luas.

Pada 2018 saja, golongan disabilitas menyumbang sekitar £15,3 miliar pada turisme Inggris; sementara 27 juta pelancong di dengan disabilitas di AS melakukan 81 juta perjalanan dan menghabiskan USD58,7 miliar pada tahun yang sama.

Ketika industri turisme sedang berusaha untuk bangkit dari pukulan Covid-19, argumen bisnis untuk tidak mengucilkan 1,3 miliar orang dengan disabilitas (ODD) – seperenam dari populasi dunia menjadi semakin meyakinkan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/21/470/2020934/ciamis-dan-majalengka-dapat-predikat-zona-hijau-Ou4HucF5v6.jpg
Ciamis dan Majalengka Dapat Predikat Zona Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/14/470/1950454/pembangunan-dan-kota-hijau-e1qwJPEoOI.jpg
Pembangunan dan Kota Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/07/470/1685380/kota-chicago-dan-atlanta-bakal-terapkan-energi-terbarukan-100-7URrd5DnB5.jpg
Kota Chicago dan Atlanta Bakal Terapkan Energi Terbarukan 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/05/470/1684455/kota-di-amerika-ini-siap-terapkan-energi-terbarukan-hingga-100-RCMHOhCP4I.jpg
Kota di Amerika Ini Siap Terapkan Energi Terbarukan hingga 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/17/470/1645503/yogyakarta-jadi-kota-paling-hijau-di-indonesia-zcggMVd5zN.jpg
Yogyakarta Jadi Kota Paling Hijau di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/17/470/1645074/ini-dia-6-kota-paling-hijau-di-indonesia-KdgoEGX46O.jpg
Ini Dia 6 Kota Paling Hijau di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement