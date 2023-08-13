Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jakarta Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia, Ternyata Ini Biang Keroknya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |12:50 WIB
Jakarta Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia, Ternyata Ini Biang Keroknya
Jakarta kota tercemar di dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa sumber polutan yang memenuhi udara Ibu kota Jakarta berasal dari sektor transportasi.

Dewan Proper KLHK Agus Pambagio mengatakan kendaraan pribadi sebagai salah satu penyebab buruknya kualitas udara. Situasi udara tercemar telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan di Ibu Kota, bahkan termasuk dalam salah satu kondisi paling buruk di dunia.

Data menunjukkan, peta kualitas udara di Jakarta (OQAir) secara live kerap menunjukkan rata-rata kondisi di Jakarta adalah pada status tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Jumlah kendaraan bermotor khusus di DKI Jakarta saja mencapai sekitar 21,8 juta unit pada akhir 2022. Data ini tercatat dalam laporan Statistik Indonesia 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut laporan tersebut, selama periode 2020-2022 jumlah mobil penumpang di Jakarta sudah bertambah 1,6 jutaan unit.

