Bill Gates Terkejut dengan Teknologi ChatGPT, Intip Kecanggihannya!

JAKARTA – Bill Gates sebagai wajah paling dikenal pada bidang teknologi terkejut melihat perkembangan pesat program kecerdasan buatan seperti ChatGPT.

Melansir CNBC, Minggu (13/8/2023), dalam podcast "Unconfuse Me" yang menampilkan CEO Khan Academy Sal Khan, Bill Gates membuka diskusi tentang demonstrasi kemampuan ChatGPT yang dilakukan pada ujian Biologi AP pada Agustus 2022.

Bill Gates mengawali percakapan dengan bercerita soal pengalamannya saat akan melakukan uji coba chatbot bertenaga AI yang dikembangkan oleh mitra Microsoft, OpenAI untuk pertama kali.

"Saya seperti, 'Ya, ini semacam kecerdasan yang bodoh. Saya rasa ini tidak praktis,'" kata Gates saat itu.

Dia mengeluarkan apa yang dia yakini, sebagai tantangan yang cukup sulit kepada CEO OpenAI Sam Altman untuk mengembalikan ChatGPT kepadanya begitu ia dapat menunjukkan kompetensi tingkat manusia yang canggih dengan mencapai nilai setinggi mungkin dalam ujian AP Biologi.