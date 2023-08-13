Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PHK 6.000 Orang, Aplikasi X Bakal Rekrut Ulang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |15:58 WIB
PHK 6.000 Orang, Aplikasi X Bakal Rekrut Ulang
Elon Musk Pemilik Aplikasi X (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Setelah memangkas jumlah karyawannya, X atau yang dulu dikenal sebagai Twitter mengatakan bahwa mereka siap untuk mulai mempekerjakan karyawan lagi.

Melansir Fortune, Minggu (13/8/2023), CEO Linda Yaccarino berbicara mengatakan bahwa periode kontraksi telah berakhir dan perusahaan ingin berkembang seiring dengan evolusinya menuju identitas X.

"Saya bisa masuk dan beralih dari disiplin biaya ke pertumbuhan. Dan apa artinya pertumbuhan? Pertumbuhan berarti perekrutan," ujarnya.

Mungkin saja, tapi pada Jumat pagi, perusahaan ini tidak memiliki lowongan kerja yang terdaftar di situs karier ataupun LinkedIn milik mereka. Adapun semua pekerjaan yang terdaftar untuk X mengarah ke divisi moonshot yang dimiliki Google.

Diketahui, untuk bekerja di perusahaan ini membutuhkan keyakinan yang besar bagi para pekerja teknologi. Di luar pembersihan perusahaan yang dilakukannya segera setelah diambil alih, Elon Musk diduga telah gagal memenuhi beberapa janji yang dia buat kepada para mantan karyawannya. Termasuk janji untuk membayar setidaknya setengah dari bonus mereka tahun lalu.

Halaman:
1 2
