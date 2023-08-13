Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengembangan Pulau Rembang, Bahlil: Kita Cari Solusi

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |20:16 WIB
Pengembangan Pulau Rembang, Bahlil: Kita Cari Solusi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Jelaskan Soal Eco City (Foto: Setkab)
JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Usai melakukan peninjauan, Bahlil menyempatkan berdialog dengan masyarakat setempat, membahas rencana pengembangan pulau tersebut yang akan dijadikan kawasan eco-city.

"Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi, saya mohon, masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara," ujar Bahlil dalam keterangannya dikutip Antara, Minggu (13/8/2023).

Dia menyebutkan pihaknya bersama Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi telah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik untuk masyarakat dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.

