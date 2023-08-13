Ancaman El Nino, Erick Thohir: Presiden Jokowi Minta BUMN Gelar Pasar Murah

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo mendorong BUMN, pemerintah daerah dan menteri untuk menggelar pasar murah guna mewaspadai dampak El Nino.

"Instruksi dari Bapak Presiden, ini ada El Nino, yang mungkin musim keringnya panjang. Pak Presiden mendorong BUMN, pemerintah daerah, para menteri, melakukan pasar murah," kata Menteri BUMN Erick Thohir saat memantau pelaksanaan Pasar Murah BUMN di Tugu Pahlawan Surabaya dikutip Antara Minggu (13/8/2023).

Kementerian BUMN menggelar pasar murah di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jatim, guna mewaspadai berkurangnya sentra-sentra produksi terutama pangan akibat dampak bencana El Nino.

Selain itu, kata Erick, pada pasar murah yang digerakkan oleh Pupuk Indonesia dan Pelindo tersebut, Presiden Jokowj juga menginstruksikan untuk memastikan stok beras tercukupi bagi masyarakat.

"Harga beras lagi naik ini, oleh karena itu Bapak Presiden akan mulai menggelontorkan lagi nanti pada September, Oktober dan November 2023," katanya.