HOME FINANCE HOT ISSUE

Pakai KTP, Pencocokan Data dan Transaksi Digital LPG 3 Kg Diuji Coba

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |21:05 WIB
Pakai KTP, Pencocokan Data dan Transaksi Digital LPG 3 Kg Diuji Coba
Pakai KTP untuk Beli Gas Elpiji 3 Kg (Foto: Okezone/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba pencocokan data dan transaksi digital LPG 3 Kg di wilayah Sumatera Selatan.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, program itu bertujuan mengawal distribusi LPG 3 Kg agar lebih transparan dan tepat sasaran.

"Pencocokan data konsumen rumah tangga dan usaha mikro dilakukan di sub penyalur atau pangkalan resmi LPG 3 kg tanpa perlu penggunaan smartphone atau gadget milik konsumen," ujar Nikho, Minggu (13/8/2023).

Pencocokan data disinergikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam tahap pendataan, masyarakat masih dapat membeli LPG 3 Kg di Pangkalan resmi seperti biasanya. Pembeli di pangkalan hanya perlu menunjukkan kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), dan apabila sudah terdata dalam sistem hanya cukup menunjukkan KTP untuk pembelian selanjutnya.

Halaman:
1 2
