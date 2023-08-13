Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenperin Sebut Hilirisasi Dilihat dari Nilai Tambah Bukan Kepemilikan

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:04 WIB
Kemenperin Sebut Hilirisasi Dilihat dari Nilai Tambah Bukan Kepemilikan
Hirilisasi Berdampak ke Ekonomi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Jubir Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif meminta publik untuk melihat hilirisasi dari nilai tambah ekonominya alih-alih pada kepemilikan atau ownership.

“Hilirisasi jangan dilihat dari ownersip smelter, baik itu PMA atau PMDN, tetapi lebih ke arah pendekatan nilai tambah ekonomi, sehingga benefit (manfaat) yang dirasakan dengan berjalannya hilirisasi memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan dikutip Antara Minggu (13/8/2023).

Menurut Febri, sejak bergulirnya program hilirisasi sumber daya alam, terutama logam nikel di tanah air, beberapa multiplier effect mulai terlihat pada ekonomi nasional.

Saat ini, berdasarkan data Kemenperin, terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi dan 17 smelter yang sedang dalam konstruksi.

Investasi yang telah tertanam di Indonesia sebesar 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp165 triliun untuk smelter Pyrometalurgi, serta sebesar 2,8 miliar dolar AS atau mendekati Rp40 triliun untuk tiga smelter Hydrometalurgi yang akan memproduksi MHP (Mix Hydro Precipitate) sebagai bahan baku baterai

Halaman:
1 2
