HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN: Kendaraan Listrik Bisa Kurangi Polusi Udara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:37 WIB
PLN: Kendaraan Listrik Bisa Kurangi Polusi Udara
Motor Listrik Bisa Kerungai Polusi Udara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik seiring menurunnya kualitas udara akibat emisi karbon dari sektor transportasi. Beralih ke kendaraan listrik dapat menjadi alternatif mengurangi polusi sekaligus ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan, pihaknya mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi melalui penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan membangun infrastruktur yang memadai.

Ini merupakan langkah strategis perseroan tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi sekaligus mendorong transformasi energi nasional.

“Sejalan dengan dengan pemberian insentif motor listrik dari pemerintah untuk pembelian motor baru dan konversi motor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik, PLN siap mendukung penuh dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, harapannya masyarakat tidak ragu untuk beralih ke kendaraan listrik,” kata Darmawan, Minggu (13/8/2023).

Dia menekankan bahwa masyarakat yang hendak beralih ke EV tidak perlu risau, sebab setiap pembelian kendaraan listrik khususnya roda empat, pelanggan mendapatkan layanan pemasangan home charging gratis dan juga diskon tarif listrik untuk pengisian daya di jam 22.00 sampai dengan 05.00. Selain itu infrastruktur pengisian daya umum juga telah tersedia.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
