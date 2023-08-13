Advertisement
FINANCE HOT ISSUE

Menhub: Bandara Rokot di Mentawai Beroperasi pada 2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:57 WIB
Menhub: Bandara Rokot di Mentawai Beroperasi pada 2023
Menhub Budi Karya Sumadi Pastikan Bandara Rokot Beroperasi di 2023 (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan Bandara Rokot di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat beroperasi pada 2023.

Menhub meninjau progres pembangunan bandara tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Bandara Rokot sudah selesai dibangun dan sedang menunggu proses penerbitan sertifikat Bandara.

"Kemungkinan bulan depan Presiden akan datang ke sini," ucap Menhub dalam keterangan resmi yang diterima dikutip Antara Minggu (13/8/2023).

Bandara Rokot Mentawai dibangun untuk menggantikan Bandara lama, yaitu Bandara Rokot Sipora yang sudah tidak memungkinkan dikembangkan lagi karena dibatasi laut lepas.

"Saya menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengawal kegiatan konektivitas khususnya di daerah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan) seperti Mentawai terjaga dengan baik. Tidak hanya selesai membangun infrastrukturnya tetapi memastikannya dapat dimanfaatkan dengan baik. Saya sudah tiga kali datang ke sini dari sebelum dibangun, sedang dibangun, dan sekarang ini, untuk mengawal ini dengan maksimal," tuturnya.

Halaman:
1 2
